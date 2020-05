Amnistia acusa la policia dels EUA de violar el dret Internacional en les protestes

L'ONG Amnistia Internacional ha acusat la policia dels Estats Units d'incomplir amb les seves obligacions amb el dret internacional en aplicar una resposta "excessiva", "militaritzada" i "alimentada pel racisme i la supremacia blanca" contra les manifestacions arreu del país per la mort del ciutadà de raça negra George Floyd a Mineàpolis aquest dilluns durant una detenció, i hi ha hagut la imputació d'un agent per assassinat."La Policia nord-americana de tot el país està incomplint les seves obligacions de respectar i facilitar el dret a la protesta pacífica, exacerbant una situació tibant i posant en perill la vida dels manifestants", ha lamentat la directora nacional d'investigació d'Amnistia per a EUA, Rachel Ward.L'ONG ha criticat actes de força innecessària o excessiva per part de la Policia "en una ciutat després d'una altra" a través d'equips antidisturbis amb equipament "de grau militar" per vigilar manifestacions "en gran manera pacífiques".Atès que, segons Amnistia, aquesta classe d'instrumental és propi de "camp de batalla", pot donar a entendre als agents que van a enfrontar-se a un escenari d'on l'enfrontament i el conflicte són "inevitables"."Haurien de desmilitaritzar el seu enfocament i entaular un diàleg amb els organitzadors de protestes per reduir les tensions per prevenir la violència o detenir-la ràpidament tan aviat com esclati per protegir el dret de reunió pacífica", ha recomanat l'ONG.Així mateix, Amnistia demana que "tots els casos de força potencialment excessiva o innecessària contra els manifestants siguin investigats i que els seus responsables rendeixin comptes davant la llei".Amnistia també demana al Govern federal i als estats nord-americans que actuïn amb rapidesa per abordar l'arrel d'aquesta protesta, això és, "els assassinats il·legals per part de la policia de persones de raça negra" através de l'aprovació de lleis per restringir l'ús de la força letal com a últim recurs per evitar una amenaça imminent a la vida."El racisme i la supremacia blanca estan alimentant aquests assassinats i la resposta policial a les protestes", ha lamentat Ward. "El Govern federal hauria d'establir una comissió nacional per abordar tots els aspectes d'aquesta crisi, inclosos els assassinats comesos per la Policia, el dret a protestar i posar fi a la discriminació", ha afegit.Amnistia demana tambhé al president dels Estats Units, Donald Trump, que "posi fi a la seva retòrica i polítiques violentes i discriminatòries".

