L'Ajuntament de Barcelona, la institució més ben valorada durant la pandèmia

Una enquesta de l'Oficina Municipal de Dades ha constat que l'Ajuntament de Barcelona és la institució "millor valorada i la que té menys opinions crítiques" de la ciutadania per la gestió durant la pandèmia. Un 58,1% dels participants considera la gestió durant la crisi del coronavirus com a "bona o molt bona", un 8,4% com a "normal o regular", i un 16,4% com a "dolenta o molt dolenta".



Per sota del Consistori barceloní s'hi troba el Govern i de l'Estat. D'aquesta manera, la gestió de la Generalitat és valorada com a "bona o molt bona" per un 55,9% dels enquestats, "normal o regular" per un 9,7%, i "dolenta o molt dolenta" per un 24%. Els percentatges de les respostes sobre la gestió de l'executiu de Sánchez són del 39,4%, de l'11,2% i del 45%, sent "dolenta o molt dolenta" l'opció més votada.

Altres dades remarcables que s'extreuen de l'enquesta són que un 86% dels enquestats es mostra "molt o bastant preocupat" per la situació actual, sobretot per qüestions econòmiques. o que, pel que fa a la salut, un 10,5% dels participants afirmen haver tingut símptomes de Covid-19. Un 27,1% dels preguntats han patit un ERTO, i un 4,8% ha estat acomiadat. D'altra banda, un 51,2% considera que el comportament de la ciutadania durant les mesures del confinament és majoritàriament "incívic i irresponsable".

