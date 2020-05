Rescaten un jove que havia caigut a un pou a Alcanar

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local d'Alcanar van rescatar el 28 de maig un jove de 18 anys que havia caigut a un pou de 20 metres de profunditat pròxim a la carretera N-340. El pare del noi va alertar de l'accident a través del 112 a les 12.30 hores.Fins al lloc s'hi van desplaçar patrulles de la policia catalana i de la Policia Local que van poder comunicar-se amb el jove, que els va explicar que s'aguantava fent pressió amb els peus i les mans contra les parets del pou per no caure més avall, però que començava a estar cansat. Concretament, va poder frenar la caiguda a la meitat del pou. Per treure'l els agents van utilitzar les eslingues dels vehicles policials i una escala que van col·locar sobre el forat per fer de politja.Com que el noi va explicar als agents que no sabia quanta estona podria aguantar fent pressió per no caure més avall, van decidir actuar sense esperar l'arribada d'altres equips d'emergències especialitzats en rescats.Finalment el van poder rescatar i pujar-lo d'uns 10 metres de profunditat, aproximadament. El jove va patir diverses ferides i rascades de les quals va ser atès en el mateix lloc dels fets per una unitat d'assistència sanitària. De fet, no va haver de ser trasllat a un centre mèdic.Els Mossos i la policia local van poder comprovar que el jove havia caigut després d'aixafar una planxa metàl·lica que tapava el forat del pou i aquesta, a causa de la seva oxidació, va cedir.

