Bargalló: «En fase 2 estaran obertes un 40% de les escoles públiques i un 20% de les concertades»

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha explicat que "un 40% de les escoles públiques i un 20% de les concertades" reprendran la seva activitat amb alumnes entre dilluns i dimarts, coincidint amb l'entrada a la fase 2 del procés de desconfinament. En una entrevista aquest diumenge al matí a RAC1, el conseller ha dit que entén el neguit d'algunes escoles i ha detallat que per aquesta raó estan fent un "acompanyament amb aquests centres" per esvair dubtes. A més ha subratllat que "les autoritats sanitàries" avalen l'obertura dels centres i ha considerat que "és bo que, com a servei públic" es faci. "Totes les escoles que estiguin en fase 2 acolliran els alumnes que ho necessitin", ha afirmat.Bargalló ha matisat que les escoles i instituts de territoris en fase 2 de desescalada obriran per activitats no lectives i en grups reduïts en els cursos de canvi d'etapa, acollida en l'etapa infantil i amb tutoria personalitzada pels estudiants que ho necessitin. "El que s'oferirà a les escoles és la preparació pels que afronten la selectivitat, els que havien de fer el projecte de cicle formatiu o els que acaben ESO i Primària", ha detallat tot afegint que "és bo que l'alumne que deixa una escola pugui passar per l'escola per fer aquest tancament d'etapa".A més, ha afegit que les escoles públiques també acolliran "els alumnes les famílies dels quals hagin expressat la necessitat que l'alumne rebi un acompanyament". Amb tot ha matisat que "la conciliació només s'ha previst a l'educació infantil.". De fet, segons Bargalló "seran molt pocs alumnes que facin servir aquest servei" i "no serà majoritari". Amb tot, ha subratllat que el curs lectiu seguirà "fins al 19 de juny de manera telemàtica".El conseller d'Educació ha explicat que l'alumne que no tingui les vacunes al dia el mes de juny "no pot anar a l'escola". Bargalló ha dit que a dins dels centres educatius els nens no hauran d'anar amb mascareta i que els professors només l'hauran de portar quan tinguin contacte directe físic amb l'alumne i no puguin mantenir la distància de seguretat de dos metres.

