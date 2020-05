Torra recalca a Sánchez que el Govern rebutja la pròrroga de l'estat d'alarma tot i el pacte amb ERC

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha traslladat al president espanyol, Pedro Sánchez, que el Govern rebutja la nova pròrroga de l'estat d'alarma i ha reclamat recuperar de manera immediata les competències pròpies i la capacitat de gestionar la crisi. Torra ha negat, en el transcurs de la conferència de presidents, que s'hagi produït cap "governança". Ha assegurat que la centralització ha comportat menys agilitat i eficàcia en la resposta a la crisi.Torra ha fet aquestes vindicacions poc després que el govern espanyol hagi tancat l'acord amb ERC perquè els republicans s'abstinguin en la votació per prorrogar l'estat d'alarma a canvi que la Generalitat recuperi les seves competències. L'acord entre Moncloa i Esquerra ha obert un nou esvoranc al Govern. Un més d'una llarga llista en una legislatura que agonitza i que evidencia que ni tan sols en la pitjor pandèmia en 100 anys Junts per Catalunya i ERC han estat capaços de refer els ponts.Ha afirmat, en relació a les paraules de Sánchez que les comunitats autònomes podran gestionar la situació en fase 3, un cop acabi l'estat d'alarma, que això és natural que sigui així, però que el que la Generalitat reclama és que l'estat d'alarma "acabi demà mateix".El governant català ha reivindicat poder participar en la gestió dels fons europeus, però ha advertit que no arrribarans fins al 2021, raó per la qual cal actuar d'immediat. Ha reclamat, en aquest sentit, que la Generalitat participi en la gestió del MEDE (el Mecanisme Europeu d'Estabilitat), el que podria implicar uns ingressos de 5.000 milions d'euros per a Catalunya.També ha reclamat en la reunió que la Generalitat gestioni l'ingrés mínim vital i ha insistit en què l'Estat ha de complir amb els deutes històrics que té amb Catalunya, que ha xufrat en 9.000 milions d'euros.

