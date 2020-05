Mor la filla d'un regidor de la Paeria en un accident de cotxe a Lleida

El Servei Català de Trànsit ha informat que aquesta matinada hi ha hagut un sinistre mortal de trànsit al punt quilomètric 455,6 de l’A-2 a Lleida en direcció Barcelona. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 06.06 hores.Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha sortit de la via a la rotonda de Jardiland i s’ha incendiat. La persona que conduïa el vehicle, que tenia 20 anys, ha mort. Es tracta d'Anna González, filla del regidor d'Esports de la Paeria, Sergio González. González és edil des del juny del 2019 i va anar a les llistes de Junts per Lleida als comicis municipals de fa un any.Arran de la incidència, s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Quant a l’afectació viària, s’ha tallat un carril de l’autovia en direcció Barcelona.Amb aquesta víctima, són 43 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

