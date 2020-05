A presó un home de 27 anys per agredir sexualment a dues menors en un mes al País Valencià

La policia espanyola ha detingut al País Valencià un jove de 27 anys com a presumpte autor d'un delicte d'abús i d'agressió sexual a dues menors d'edat. Les investigacons van començar a principis de març, després que tres noies denunciéssin tocaments per part d'un home a la mateixa zona de la ciutat. El detingut, amb antecedents penals, ha entrat a presó.El primer dels casos es remonta al gener, quan una noia es trobava en un parc amb una amiga, moment en què un conegut del barri la va abordar per a demanar que "marxés amb ell" i insistint que no li passaria res. Les noies van fugir, però l'home va tornar a aparèixer per a tocar-li "insistentment els pits", informa la policia en un comunicat, i després marxar.Durant la investigació, el cos va conèixer que s'havia produït una agressió sexual a la mateixa zona poques setmanes després del primer incident. En aquesta ocasió, el sospitós va demanar foc a la víctima, amb qui es va acabar intercanviant el número de telèfon. L'home la va contactar i van quedar la mateixa tarda, quan l'home se li va llençar a la boca i la va obligar a masturbar-lo, mentre ella l'apartava.

Segons fonts policials, l'home s'hauria tornat a llençar sobre ella per a tocar-li els pits i les parts íntimes, fins que la víctima va aconseguir escapolir-se'n i dirigir-se a casa d'una amiga. Un cop iniciades les investigacions posteriors a les denúncies de les víctimes, agents de la policia van esbrinar l'identitat del sospitós i el van detenir a casa seva.

