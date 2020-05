Un contagiat de coronavirus se salta el confinament i agafa un avió direcció Lanzarote amb 126 persones a bord

El passatger d'un vol entre Madrid i Lanzarote va aterrar aquest divendres a l'aeroport César Manrique de l'illa canària després d'haver embarcat pendent de saber el resultat de la prova del coronavirus. Un cop dins l'avió, el departament de Salut Pública de Castella La Manxa va alertar al seu homònim canari que una persona positiva es dirigia a l'arxipèlag.



L'home, de 53 anys i resident a l'illa, havia viatjat a la Península per assistir a l'enterrament de la seva mare, que havia mort a Manzanares (Ciudad Real) a causa de la Covid-19, motiu pel qual es van fer les proves als familiars. El personal sanitari havia avisat prèviament a l'home que no podia viatjar sense tenir els resultats, segons el govern manxec.



L'Executiu de la regió castellana ha explicat que la germana del passatger el va informar del seu diagnòstic quan ja era dins l'aeronau. Per això, el mateix contagiat va avisar al pilot, qui va donar instruccions per a situar-lo a la cua de l'avió, on es van alliberar seients per a protegir la resta de viatgers. Un cop aterrats, 13 passatgers situats prop del contagiat, van iniciar una quarantena de 14 dies que també haurà de complir l'home.



Arran dels fets, el govern canari exigirà una investigació per aclarir els fets i recorda que per a viatjar s'han de complir uns requisits: per feina, per tornar a la residència habitual, per a cuidar familiars o per força major. Persones positives, amb símptomes o a l'espera de resultats no s'hi poden desplaçar.

