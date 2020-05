Sánchez planteja als presidents autonòmics una última pròrroga de l'estat d'alarma

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha plantejat aquest diumenge una última pròrroga de l'estat d'alarma, que s'allargaria fins al 21 de juny. El cap de l'executiu ho ha comunicat en el transcurs de la reunió amb els presidents autonòmics, en la qual també participa el president de la Generalitat, Quim Torra. En el transcurs de la reunió a la Moncloa, que se celebra per viceoconferència, Sánchez ha afirmat que les comunitats autònomes seran comepetents per gestiuonar la fase 3 de la desescalada.Sánchez ha assegurat que la proposta d'allargar l'estat d'alarma es basa en el criteri dels experts, que aconsellern mantenir les limitacions de la mobilitat. La conferència de presidents és produeix després que aquest dissabte es tanqués un acord del govern espanyol amb ERC per abstenir-se a la pròrroga de l'estat d'alarma al Congrés a condició que la Generalitat recuperi gradualment les competències. L'acord ha reobert les tensions en el si del Govern català. El 3 de juny, el Congrés votarà una sisena pròrroga -i darrera- de l'estat d'alarma perquè sigui vigent 15 dies més.A canvi, la Generalitat recuperarà les competències quan cadascuna de les regions entrin en la fase 3, pas previ a l'anomenada "nova normalitat". L'acord va ser teixit amb discreció per Sánchez i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès. Segons el document signat pels dos partits, la Generalitat serà l'autoritat competent en les regions que assoleixin la fase 3 i pilotarà les mesures a partir d'aquell moment, a excepció d'aquelles que tinguin a veure amb la llibertat de circulació. La lletra petita de l'acord detalla que la superació de la desescalada i, per tant, la sortida de la fase 3 es podrà "proposar" -que no decidir- des de les autonomies.Més enllà de l'estat d'alarma, els republicans també van assolir de la Moncloa el reconeixement de la capacitat de les autonomies per participar de la gestió dels fons europeus de reconstrucció. Entre els punts d'entesa s'inclou també el compromís del govern espanyol, "sempre que sigui possible", de prioritzar altres mesures alternatives a l'estat d'alarma en cas de futurs rebrots i de desvincular-ne les mesures econòmiques i socials que es prenguin.Un altre punt de l'acord és que s'analitzaran reformes legals tant de la llei que regula l'estat d'alarma, excepció i setge com la de salut pública per poder garantir la "cogovernança de les comunitats autònomes i incrementar la protecció dels drets fonamentals i les llibertats ciutadanes".El retorn de les competències ha estat la principal reclamació de la Generalitat des de l'inici de l'estat d'alarma, quan es va imposar el comandament únic per gestionar la crisi sanitària.

