Golmés inaugura l'únic auto cinema de Catalunya

Projecció de la pel·lícula a l'auto cinema Foto: ACN

L'auto cinema de Golmès Foto: ACN

El municipi de Golmés (Pla d'Urgell) ha acollit aquest dissabte a la nit la seva primera sessió d'auto cinema, l'únic que hi ha a Catalunya. Amb aquest iniciativa, l'oci ha tornat al pàrquing de la ja desapareguda discoteca Big Ben, que durant 39 anys va convertir la comarca en un punt de referència de la festa nocturna.La iniciativa, organitzada pel restaurant Resquitx, l'ajuntament de Golmés i Circuit Urgellenc, ha reunit 190 espectadors en un centenar de vehicles que han visionat la pel·lícula "Joker" a través d'una pantalla inflable de deu metres d'amplada, mentre el so s'ha retransmès a través de la ràdio dels cotxes. La iniciativa s'allargarà tots els divendres i dissabtes del mes de juny.L’alcalde de Golmés, Jordi Calvís, ha explicat que es tracta "d'una iniciativa temporal i excepcional”, que neix amb la voluntat de dinamitzar l’oci al Pla d’Urgell i ajudar els centres sanitaris de la comarca en plena pandèmia, als quals es destina el 20% de les entrades, que costen 5 € per persona.L'organització s'ha mostrat molt satisfeta amb l'acollida de la iniciativa. “Volem agrair a tothom que ha vingut però també a tothom que no ha vingut per haver respectat totes les mesures de seguretat, ja que només es pot accedir al recinte amb l'entrada comprada prèviament online" ha explicat Pere Aumedes, del Circuit Urgellenc.En aquest sentit, tots els vehicles han guardat una distància de des metres i mig entre ells, i l'accés al recinte s'ha fet de forma esglaonada. Així mateix, els organitzadors han pres la temperatura a tots els participants, els quals també han hagut de fer ús de la mascareta."Estem molt contents de l'èxit d'aquesta primera edició i ja hem començat a vendre entrades per a la segona i el que ens fa estar més feliços és poder fer feliços els nostres clients i sabem que avui ho han estat després de molts dies sense oportunitats d'oci" ha explicat Jordi Castañé, del Restaurant Resquitx.Per la seva banda, l'alcalde de Golmés, Jordi Calvís, ha assegurat que "posar el nom de Golmés al mapa és una gran satisfacció, així com poder ajudar a la sanitat del Pla d'Urgell, perquè ara ho necessita més que mai, i a l'hostaleria de la zona".Ja a la venda les entrades, exclusivament online, per a les sessions de la setmana vinentJa estan a la venda, també exclusivament online, les entrades per les pel·lícules de la propera setmana. Divendres dia 6 serà el torn de 'Tiburón', de Steven Spielberg, i dissabte dia 7 de 'Las aventuras del Dr. Dolittle'. Les compres es gestionen a través del web del restaurant Resquitx i costen 5 euros per persona.En la màxima capacitat de l'aforament s'espera que puguin gaudir d'aquesta programació un total de 400 persones en cada sessió, amb una selecció de pel·lícules clàssiques i d'altres de més recents.L'auto cinema també permet als usuaris fer una activitat que normalment no es pot fer en una sala de cinema convencional, com és sopar, i que converteix l'activitat en un mix que té "el millor de totes les possibles experiències cinematogràfiques", com són la pantalla gegant i el so "espectacular" d'un cinema i la comoditat, intimitat i seguretat de veure les pel·lícules des del propi cotxe.En aquest sentit, l'espai compta amb dues food truck, en una els assistents poden recollir els seus entrepans, hamburgueses i patates i en l'altra s'hi venen refrescos i crispetes, sempre prèvia compra online. A més, en acabar la pel·lícula s'organitzaran altres activitats paral·leles, com ara concerts al jardí del Restaurant Resquitx. Avui, al tractar-se del primer dia, l'activitat paral·lela ha estat prèvia a la projecció, que s'ha iniciat a les 22.00 hores, i ha anat a càrrec d'Albert Show.Els drive-in o 'Auto cines' van adquirir la seva fama durant la dècada de 1950 als EUA, quan més de 4.000 sales d'aquestes característiques es repartien per tot el país. Aquest concepte de cinema permet veure una pel·lícula en una pantalla gegant des de la intimitat del propi vehicle i amb la comoditat d'adequar el volum del so de la pel·lícula als gustos personals a través de la ràdio del cotxe. A més, i tenint en compte la situació actual de crisi sanitària, l'activitat permet als usuaris mantenir un màxim nivell de seguretat en poder participar-hi des de dins del mateix vehicle, mentre gaudeix d'un esdeveniment social a l'aire lliure.L'activitat també compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Mollerussa, que cedirà material urbà i de Mollerussa Comercial, que ajuda en l'organització aportant patrocinis d'entre els seus socis. A més, totes les entitats col·laboradores es faran ressò de la programació a través de les seves xarxes socials.

