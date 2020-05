VÍDEOS Clint Eastwood: 90 anys de l'home més dur de Hoollywood

L'actor, director, guionista, músic i productor Clint Eastwood està de celebració, i és que aquest 31 de maig, una de les llegendes vives de Hoollywood fa 90 anys. Nascut el 31 de maig de 1930 a San Francisco i conegut per la seva cara de pomes agres, el cineasta va propulsar la seva carrera amb la trilogia del Dòlar, als anys 60, amb El bo, el lleig i el dolent com a film més destacat. El 2019 va estrenar la seva última producció com a director, Richard Jewell.Eastwood va participar en la seva primera pel·licula amb 34 anys. Abans havia estat socorrista, bomber, treballador d'una benzinera i havia servit a l'exèrcit. Amb 41 anys va gravar la seva primera pel·lícula i amb 63 va ser nominat al seu primer Oscar. La resta és història: cinc estatuetes i prop de 60 pel·lícules, entre les quals destaquen, entre d'altres, Harry el Brut, Gran Torino, Million Dollar Baby, El Sargent de Ferro i Mystic River amb un denominador comú: personatge aspre i amb mal geni.​Tot i que les seves pel·lícules solen contenir nombroses escenes violentes, es declara pacifista i antiracista. A més, és vegetarià i practica la meditació des de fa més de 40 anys. Amb vuit fills de sis dones diferents, Eastwood ha estat criticat per les seves parelles, qui l'han titllat de seductor compulsiu, egocèntric i poc considerat amb les seves conquestes.Conegut per les seves idees conservadores, Eastwood és militant del Partit Republicà, i fins i tot va ser alcalde, entre 1986 i 1988 de Carmel-the-Sea, municipi californià on té fixada la seva residència. El seu referent; Dwight Eisenhower, General en cap de les forces aliades a la Segona Guerra Mundial i president dels Estats Units del 1953 al 1961.

