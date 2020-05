Aragonès: «La taula de negociació es tornarà a posar en marxa a principis de juliol»

Horitzó per a la taula de negociació amb el govern espanyol: principis de juliol. El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat que el diàleg amb l'executiu de Sánchez "es tornarà a posar en marxa a principis del juliol". Un acord no escrit que s'ha desprès del suport d'ERC a la pròrroga de l'estat d'alarma que es va anunciar a última hora de dissabte No escrit perquè no apareix al document, però tal com ha assegurat l'home fort d'ERC en una entrevista a RAC1, "les declaracions públiques són un compromís suficient" com a garantia de compliment. El vicepresident del Govern ha defensat l'acord amb Moncloa com una manera de mantenir pes dins la presa de decisions i ha afirmat que tenen la garantia per part de Sánchez que aquesta serà l'última pròrroga de l'estat d'alarma. Davant la pregunta de si en els propers mesos, ja de cara al risc d'un nouj rebrot a la tardor, es podria es podria a tornar a decretar-ne un nou, Aragaonès s'ha mostrat confinat: "Hem acordat que hi haurà un canvi de lleis per tal de no haver de recórrer a l'estat d'alarma".Aquest nou marc al que fa referència el vicepresident, segons ha explicat, és la creació d'una normativa de salut pública que permeti limitar els moviments de la població de manera ràpida i general, en cas de ser necessari.Respecte a la recuperació de les competències de la Generalitat, Aragonès assegura que a mesura que es vagi entrant en fase 3 es passa a recuperar la totalitat d'aquestes. A excepció de la de mobilitat, que segons el document, no es recuperarà fins que finalitzi l'estat d'alarma. A partir de la fase 3 el Govern serà qui dirà com es segueixen les mesures de desecalda, segons diu el vicepresident. "Seran les mesures que es decideixin des de la Generalitat de Catalunya", afirma Aragonès.

