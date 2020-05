VÍDEOS Així s'ha vist el coet d'Elon Musk i la NASA des de Catalunya

El vol del Dragon 2 (o Crew Dragon), la nau de l'empresa SpaceX fundada per Elon Musk, que es va enlairar dissabte nit ha suposat tota una fita pels nord-americans, ja que ha estat el primer vol tripulat per astronautes de la NASA (Doug Hurley y Bob Behnken) en els darrers 9 anys i al mateix temps ha estat el primer viatge a l'òrbita d'un vehicle privat.Però més enllà d'això, una de les anècdotes del vol espacial (que té previst arribar avui tarda a l'estació) es que va sobrevolar Catalunya i es podia veure des de diferents punts del país. Aquestes són les imatges del coet captades per molts de catalans i catalanes i que han compartit a través de les xarxes. Un puntet lluminós creuant el cel:

