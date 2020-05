La crisi de la Covid-19 dispara un 40% la demanda d'autocaravanes per anar de vacances

Pla general d'una autocaravana exposada en un concessionari Foto: ACN

Interior d'una autocaravana Foto: ACN

Els concessionaris de caravanes, furgonetes camper i autocaravanes constaten com la crisi de la covid-19 està fent créixer la demanda per llogar un d'aquests vehicles per a les vacances d'estiu. "És el mètode de viatge més segur que hi ha perquè estàs a casa teva", destaca a l'ACN el vicepresident primer d'ASEICAR (Associació Espanyola de la Indústria i Comerç del Caravaning).El que més està cridant l'atenció és el lloguer d'autocaravanes, una opció que el sector calcula que es dispararà un 40% en comparació a la campanya d'estiu de l'any passat. Al mateix temps, a les portes dels mesos més forts, empreses dedicades a camperitzar furgonetes han constatat que l'interès per transformar els seus vehicles en allotjaments ha crescut un 140%.D'ençà que han reprès l'activitat després del confinament, als concessionaris del sector del caravàning no paren d'arribar peticions de clients que volen llogar un vehicle per aquest estiu. "Oferim una seguretat comparable amb estar a casa, sense exposar-te a aglomeracions", destaca Joan Mata, que assegura que bona part dels clients que reben actualment no havien viatjat mai amb aquest sistema.Tenint en compte el ritme de trucades i visites, ASEICAR calcula que el lloguer d'autocaravanes d'aquest estiu –de juny a setembre- creixerà un 40%, mentre que el de caravanes ho farà en menor mesura. La diferència es basa en les facilitats de mobilitat i aparcament que permet el vehicle compacte, apunta Mata, que defineix el caravàning com "un sector que va d'acord amb la situació provocada per la pandèmia"."Cal mirar-se les coses pel costat bo", assegura. Mata, que també és administrador de l'empresa M3 Caravàning a Vilafranca del Penedès, insisteix que la pandèmia de la covid-19 "ha fet mal a tothom", però admet que les restriccions que comporta el coronavirus juguen a favor del seu sector. "Es demana un 'queda't a casa', i amb l'autocaravana viatges estant a casa teva", bromeja.Per afrontar l'auge de demanda que estan copsant aquests dies, els concessionaris han de refer les previsions d'adquisicions de vehicles. Joan Mata explica que el sector acostuma a treballar amb una antelació d'entre sis i vuit mesos, "i la tardor passada ningú tenia ni idea que tindríem una pandèmia".Tot i el contratemps, assegura que les empreses faran "tot el possible" per respondre la demanda, ja que el parc de 6.000 autocaravanes que es van llogar l'any passat a tot l'estat espanyol a més de 200.000 famílies els serà del tot insuficient.Des d'ASEICAR defensen que el lloguer de les autocaravanes "no és gaire car si es té en compte que tens cuina i lavabo", i asseguren que la mitjana del preu se situa entre 120 i 150 euros al dia. Pel que fa a la compra, el preu d'aquests vehicles ronda els 60.000 euros. El sector admet que aquest serà un any en què baixarà l'interès per adquirir una autocaravana de propietat.Després de gairebé un trimestre tancats per l'estat d'alarma, Joan Mata diu que, estadísticament, el número d'autocaravanes venudes en comparació l'any passat podria caure un 25% -la proporció de tres mesos inactius-, però augura que la xifra a finals del 2020 acabarà quedant en un descens del 10%.L'ascens que ha viscut el caravàning els últims vuit anys –de gairebé un 300%-, fa que els concessionaris afrontin amb cert optimisme la segona meitat de l'any, després del sotrac econòmic que els ha suposat el tancament dels darrers mesos i la pèrdua de la campanya de Setmana Santa. "Els mesos tancats costen de tragar", explica Mata, si bé confia que el creixement de demanda que estan experimentant farà que "tots els concessionaris puguin sortir vius i tranquils" d'aquest 2020.Pel que fa als protocols de desinfecció dels vehicles arran de la crisi de la covid-19, ASEICAR ha establert l'ús d'una màquina d'ozó i de peròxid d'hidrogen fumigat. El tractament s'aplica a l'interior de les autocaravanes durant trenta minuts i posteriorment el vehicle necessita una ventilació de dues hores. "Un cop acabat, marquem el vehicle amb una etiqueta per certificar que està higienitzat", remarquen.D'altra banda, cada cop són més les persones que aposten per fer turisme de proximitat i veuen una opció convertir una furgoneta en un habitatge de vacances. Bram Tecnologies, de Gironella (Berguedà), fa 10 anys que es dedica a fer-ho. Equipen furgonetes amb llits, cuina, lavabo i allò que el client necessiti. El sector ja vivia un bon moment, però aquest any, arran del coronavirus, les consultes a l'empresa s'han incrementat en un 140%. "Faltarà veure si tot aquest interès s'acaba traslladant en vendes", explica a l'ACN el seu comercial, Pep Martínez.De moment, tenen llista d'espera i el temps per entregar una furgoneta equipada és, aproximadament, d'uns tres mesos. De tota manera, treballen per aconseguir que, si cal, la gent pugui tenir el vehicle de vacances per aquest estiu. El preu, però, és elevat i no està a l'abast de totes les butxaques. "El que sí hem notat és que hi ha gent que, si s'ha de comprar un cotxe nou, aposta per una furgoneta que la pugui fer servir de vehicle habitual i per marxar de vacances", assegura Martínez.

