Un futbolista del Mònaco s'ofereix a pagar allotjament a temporers i denuncien que hotels de Lleida s'hi neguen

PREGUNTA: Hi ha racisme a Lleida? @KeitaBalde, futbolista senegalès del Monaco, s'ha ofert a pagar l'allotjament dels seus compatriotes que estan al carrer. Hem parlat amb totes les places hoteleres i edificis de la ciutat fent ofertes, quasi tots han dit NO! Racisme a Lleida? 🤔 — Nogay (@Nogay_13) May 30, 2020

Pràcticament la totalitat dels establiments hotelers depenen de cadenes que tenen la central fora de Lleida i les decisions es prenen allà — Sandra Castro 🎗 (@scastrobay) May 30, 2020

El missatge de Keita Baldé a Instagram Foto: Keita Baldé

L'activista lleidatana Nogay Ndiaye ha denunciat aquest dissabte "el racisme pur i dur" de tots els hotelers i llogaters de Lleida que, segons ha explicat, es neguen a donar allotjament als 200 temporers que actualment es calcula que dormen al carrer a la capital del Segrià.Ndiaye ha carregat contra els establiments després el futbolista de l'AS Mònaco Keita Baldé, nascut a Arbúcies, hagi publicat un missatge a Instagram en el s'oferia a pagar l'estada a tots aquests treballadors mentre duri la campanya de la fruita d'enguany. "Estem en un sistema desagradable i lleig on per llogar un habitatge o qualsevol cosa et creen problemes pel color de pell o per ser d'un altre país", ha dit el jugador, que demana als temporers "una mica de paciència i força"L'activista lleidatana ha anat més enllà que Baldé i ha assegurat que "fins i tot oferint els diners per endavant i assegurant la temporada d'aquests allotjaments, que a més enguany ingressaran zero o pràcticament zero, diuen que no, i no hi ha una altra resposta a això que el racisme pur i dur".Nogay Ndiaye denuncia que, de moment, tretze hotels i pensions de la ciutat han posat "excuses" per no voler allotjar els temporers per, segons ella, motius racistes. "Els hi oferim pagar-los per avançat i els hi assegurem tenir tot l'establiment ple, totes les habitacions durant quatre mesos en un estiu, que a més serà complicat per ells, i la resposta és no", ha explicat."La gran majoria volen pagar-se el seu lloguer, independentment del conveni, però no tenen aquesta oportunitat perquè ningú els vol hi llogar, ja que els hi posen excuses de por a la propietat però no el racisme. Doncs s'acaba de demostrar que no és cert", ha explicat.Sobre aquesta qüestió s'hi ha referit la regidora de Drets Civils de la Paeria, Sandra Castro, que ha assegurat que des del consistori ja es va intentar aquesta possibilitat. Castro ha lamentat que "pràcticament la totalitat dels establiments hotelers depenen de cadenes que tenen la central fora de Lleida".

