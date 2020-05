Budó situa el retorn de competències com «la millor mostra de predisposició» del govern espanyol

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha defensat que la taula de diàleg es convoqui "quan sigui el moment" i ha enviat un missatge al govern espanyol: "Ara no hi ha millor mostra de predisposició de treballar de manera conjunta que el retorn de les competències".Budó ha posat el focus en el retorn de les competències en l'àmbit sanitari. "Hem abordat la crisi sanitària amb responsabilitat i amb la mateixa responsabilitat prendrem les decisions que faci falta, amb els actors econòmics i socials, en el nou escenari", ha explicat.En una entrevista a La Vanguardia Budó també s'ha referit a la convocatòria d'eleccions, que ha recordat que correspon al president de la Generalitat, i ha insistit que ara el que cal "és un govern fort i concentrat en la gestió de la crisi" i "amb totes les eines possibles".En relació a una possible inhabilitació per part del Tribunal Suprem, Budó ha dit que "quan arribi el moment" estudiaran els "diferents escenaris". "Els tenim tots sobre la taula", ha insistit, per afegir després que estudiaran "totes les opcions que la llei permeti, no només les eleccions, mentre que legislatura estigui vigent".Budó també s'ha referit a Carles Puigdemont i ha valorat que el seu paper en l'escenari polític és "imprescindible". Ha de conduir el futur de JxCat com a espai polític. Hi ha molts lideratges, però el seu és indiscutible", ha sentenciat, i ha dit que ella creu que "ha d'estar al capdavant".

