VÍDEO Rosalía interpreta «Alfonsina y el mar»

Divendres era l'anniversari de la poeta Alfonsina Storni, que va néixer el 29 de maig de 1892 a Suïssa, i va suïcidar-se a Argentina, el 25 d'octubre de 1938, llançant-se al mar des d'una escullera. Sobre la seva mort, Félix Luna i Ariel Ramírez van compondre Alfonsina y el mar, una cançó que va ser gravada i publicada per primer cop el 1969 per la cantant Mercedes Sosa al disc Mujeres argentinas.Des de llavors, ha sigut un tema interpretat per artistes d'arreu. Rosalía ha estat una de les artistes que l'ha interpretat. Ho va fer acompanyada pel guitarrista Daniel Da Silva, en un concert a l'Auditori de Banyoles l'any 2013. Recupereu l'article sencer a Catorze.cat

