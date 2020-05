ERC ultima un acord amb el PSOE per abstenir-se a la pròrroga de l'estat d'alarma

ERC ha convocat d'urgència aquesta mateixa tarda la comissió permanent del partit per valorar un acord amb el PSOE per abstenir-se a la sisena pròrroga de l'estat d'alarma. Fonts de la direcció admeten que hi ha "converses molt avançades" i, segons ha avançat La Vanguardia , aquestes pivoten en un pilotatge conjunt del darrer tram de la desescalada i la "coparticipació de la gestió" del fons de reconstrucció europeu. També està sobre la taula la gestió de l'ingrés mínim vital, que ha estat reclamada per la Generalitat.Els contactes s'han accelerat aquest mateix dissabte i, de fet, s'han portat amb tanta discreció que aquest divendres membres de la direcció del partit negaven que s'estigués negociant res amb el govern espanyol. Tot i que el marc de la negociació amb els socialistes es produeix en base a concessions diferents a les de fa deu dies, fonts republicanes asseguren que es mantenen algunes de les exigències que no van ser ateses a la votació de la cinquena pròrroga.Aleshores, ERC va votar finalment en contra perquè Sánchez va mantenir el comandament únic en la gestió de la crisi i no va atendre el permís retribuït per a la conciliació de les famílies que reclamaven. De fet, fonts republicanes admeten que en el marc de l'estat d'alarma "no queda marge" per negociar aquesta darrera qüestió. Republicans i socialistes van arriba a un acostament el dia abans de la votació que es va acabar dinamitant des del moment en què la Moncloa va anunciar el pacte amb Ciutadans.Durant tota aquesta setmana, la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha assegurat que es mantenien converses fluides amb les formacions que van facilitar la investidura. La Moncloa buscar refer ponts entre les esquerres després del desgast patit en l'anterior pròrroga. Aleshores no només ERC va votar en contra, sinó també Compromís. El malestar entre les esquerres, però també a Ciutadans, es va agreujar arran del pacte amb Bildu per a la derogació "íntegra" de la reforma laboral, acord finalment aigualit.

