«We Are One»: els festivals de cinema més importants del món s'uneixen per combatre el coronavirus

El món del cinema ha dit prou. La crisi econòmica sorgida de la pandèmia de coronavirus ha posat contra les cordes el sector cinematogràfic, deixant milions de feines, produccions, projectes i serveis en una situació precària sense precedents en la seva història. És per això mateix que els majors festivals de cinema del món han volgut combatre aquesta situació i s'han unit en una causa conjunta: el Festival We Are One. Trobant-se en l'abisme de la impossibilitat de tirar endavant els festivals durant aquest 2020 i amb moltes dificultats econòmiques perquè tornin l'any que ve en les mateixes condicions, vint certàmens han decidit fer una fórmula digital en la distribució i una petició explícita als espectadors: el seu suport a l'hora de consumir i aportar una quantitat econòmica que anirà destinada a l'Organització Mundial de la Salut per a combatre la Covid-19. A partir d'aquest cap de setmana, a través d'un canal de YouTube i de manera totalment gratuïta, es poden veure mostres de tots aquests festivals. La intenció és donar visibilitat als certàmens, a les pel·lícules que no podran trepitjar les sales de cinema, als autors, intèrprets i tots els responsables tècnics dels films.Canes, Venècia, Berlín, Sant Sebastià, Sundance, Tribeca, Guadalajara, Jerusalem, Annecy, Nova York, Sarajevo, Tòquio, Sidney, Toronto, Londres, Macao, Marrakech, Locarno, Mumbai i Karlovy Vary són els vint certàmens que s'han unit per aquesta causa.La iniciativa, sorgida dels responsables de Tribeca i en col·laboració amb YouTube, vol posar de manifest la necessitat d'aquests festivals per valorar i fer rendible la feina de milers de persones darrere i davant de les càmeres, tots ells responsables de les pel·lícules que arriben a les sales de cinema.

