Un eixam amb més de 3.000 abelles obliga a evacuar una botiga al País Valencià

Efectius de Bombers han acudit a la zona comercial del barri alacantí de Bona Vista de la Creu, al País Valencià, durant el matí d'aquest dissabte per retirar un eixam de més de 3.000 abelles en una botiga de materials de construcció, que ha hagut de ser evacuada, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.Els Bombers del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS) han rebut l'emergència cap a les 11 hores i han mobilitzat una dotació amb sis efectius per intervenir en el lloc.Les abelles tenien instal·lat l'eixam en una botiga situada a l'avinguda d'Antonio Ramos Carratalá. Concretament, en una placa d'aïllament acústic de material de construcció situat en una zona annexa a la botiga.Els bombers han assegurat la zona primer i han evacuat els clients. Després, dos efectius protegits amb un vestit especial per a aquestes intervencions i guants han tret a les abelles de la forma segura.Aquests eixams es posen en diferents llocs quan es desplaça l'abella reina i per retirar-los s'utilitzen feromones que es dipositen en una caixa. D'aquesta manera, s'aconsegueix que la reina surti i el segueixin totes les altres, per a poder traslladar-les i que l'apicultor es faci càrrec d'elles, ja que estan protegides.La retirada de l'eixam ha durat prop d'una hora i s'ha realitzat la intervenció amb seguretat, aconseguint traslladar a les abelles adequadament sense que pateixin cap mal.

