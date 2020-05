VÍDEO Segueix en directe el llançament del coet d'Elon Musk i la NASA

El Dragon 2 (o Crew Dragon), la nau de l'empresa SpaceX fundada per Elon Musk, s'enlairarà aquest dissabte, si les condicions ho permeten. El vol estava programat pel dimecres quan, enmig d'una gran expectació, es va ajornar per mal temps.El coet forma part de l'empresa SpaceX, el projecte de Musk creat el 2002 amb l'objectiu d'enviar gent a viure a altres planetes. Així, ara pretén fer un pas més amb el primer vol tripulat per astronautes de la NASA (Doug Hurley y Bob Behnken) en els darrers 9 anys, que al mateix temps serà el primer viatge a l'òrbita d'un vehicle privat.Amb tot, el llançament del coet tripulat per dos astronautes de la NASA es va reprogramar a aquest dissabte a les 21:22h i es podrà veure al cel de tot Catalunya a les 23:16h, tal com explica Joan Anton Català, divulgador científic especialitzat en astronomia i astrofísica. A més, quatre minuts abans també es veurà creuar l'Estació Espacial en la mateixa direcció.

ATENCIÓ!!! Que podrem veure creuar el nostre cel a la #CrewDragon demà dissabte!!!!

S'enlairarà de Florida a les 21:22, i farà un pas visible per sobre Catalunya a les 23:16.

I això no és tot: 4 minuts abans veurem creuar l'Estació Espacial en la mateixa direcció oest-est. pic.twitter.com/SP40gYOdJ9 — Joan Anton Català (@estelsiplanetes) May 29, 2020

Segons el científic, el que es veurà a simple vista no és la nau directament, sinó "el reflex de la llum del Sol contra la seva estructura", i aclareix que és el mateix que passa amb satèl·lits o l'Estació Espacial Internacional: "Sempre gràcies al reflex del Sol".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor