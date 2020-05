Temps limitat i 4 metres quadrats de sorra per banyista: així es podrà anar a la platja en fase 2

El Comitè de Direcció del PROCICAT ha aprovat avui un protocol de mesures elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat que recull les recomanacions del Govern a ciutadans i ajuntaments per fer ús de les platges en fase 2 respectant les mesures de seguretat. EL document recorda als consistoris que són els responsables de gestionar les platges i els demana que vigilin especialment aquelles on es prevegi més afluència, limitant-ne el temps d'estada i l'aforament.[noticiadiari]2/El protocol planteja que s'estableixi un espai per a cada banyista de 4 metres quadrats i que a partir d'aquest càlcul s'estableixi l'aforament màxim. També s'insta a senyalitzar la sorra per compartimentar l’espai. "En platges amb una afluència prevista molt elevada, es recomana dividir-la per zones o sectors" i limitar l’estada a un màxim de temps.També es recomana limitar l'estada a un màxim de temps i vetllar perquè la pràctica esportiva es desenvolupi sense contacte físic, tot mantenint una distància mínima de dos metres entre els participants. Els banyistes també hauran de respectar la distància de seguretat entre ells, excepte en el cas que visquin al mateix domicili.El Govern insta els consistoris a ampliar els horaris de vigilància i socorrisme per permetre una major franja horària d’ús de les platges que ajudi a mantenir nivells baixos d’ocupació i aforament. A més, es considera necessari reforçar la vigilància policial i el control d’accessos previ a la zona d’aparcament i passeigs per evitar una afluència massiva.El protocol recomana als ajuntaments organitzar la gestió de les platges "de la forma més equitativa possible" per a tots els col·lectius d'usuaris "perquè tota la gent en pugui gaudir, amb especial èmfasi en els nens, gent gran, famílies, convivents i persones amb limitacions".Pel que fa a espais comuns, com ara dutxes o lavabos, el protocol estableix que els ajuntaments n'han de permetre l'ús tot reforçant la neteja i desinfecció. En el cas dels lavabos, l'ocupació màxima dels lavabos serà d'una persona, excepte en casos on els usuaris necessitin assistència.El protocol també recull recomanacions als banyistes, a qui es demana respectar les mesures de seguretat. Per començar, no tothom podrà anar a la platja, per exemple les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari degut a un diagnòstic per Covid-19. Tampoc les que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de Covid-19.També es demana informar-se amb antelació sobre si la platja escollida té limitacions d'accés i limitar les hores d'estada per facilitar que tothom hi pugui accedir.

