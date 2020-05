L'Estat registra 4 morts més en les últimes 24 hores i 43 en l'última setmana

El Ministeri de Sanitat ha notificat 43 defuncions més per coronavirus en els darrers set dies arreu de l'Estat, quatre d'elles en les últimes 24 hores. Segons les xifres oficials, l'epidèmia ha provocat un total de 27.125 morts i suma ja 239.228 contagis, dels quals 271 se n'ha tingut constància el darrer dia. Pel que fa a Catalunya, el ministeri ha comunicat 13 noves morts, mentre que la conselleria de Salut ha notificat 19 en els darrers dies, tres d'ells en les darreres 24 hores.De fet, Catalunya continua sent l'autonomia que més defuncions notifica. Per darrer està, aquest dissabte, Extremadura, que ha registrat 6 decessos, i Madrid, Galícia i Castella i Lleó, que n'han comunicat quatre cadascuna. Pel que fa al nombre d'hospitalitzacions, en l'última setmana han ingressat a l'hospital 287 persones per coronavirus i 10 més a l'UCI, dos d'ells a Catalunya.Dels 271 nous contagis diagnosticats, 95 d'ells han estat a la Comunitat de Madrid, mentre que en el cas de Catalunya han estat 88 a través de proves PCR. Continuen sent els dos territoris on, malgrat que l'epidèmia vagi a la baixa, es registren més casos. L'índex d'increment de contagis se situa en 0,68%.

