Detingut a Esplugues de Llobregat per incitar a l'odi contra una professora de filosofia

La investigació es va posar en marxa arran de la denúncia d'una dona que va informar la policia de l'emissió d'un vídeo a través de les xarxes socials de l'emissora en el qual s'acusava i insultava la professora. Després d'informar dels fets a la Fiscalia Especial contra els delictes d'odi de Barcelona i de posar-se en marxa una investigació, es va poder localitzar un dels responsables de l'emissora i al detingut, que està en llibertat amb càrrecs a l'espera de ser citat pel jutjat competent.



La víctima és una activista d'una associació pro drets humans i és una ferma defensora dels drets de la dona. La mestra va publicar a través dels seus perfils a les xarxes socials fotografies en les quals apareixia bevent alcohol i manifestant-se contra determinats costums tradicionals islàmics sobre la dona. Aquestes publicacions van ser molt criticades per determinats sectors de la societat marroquina, i fins i tot problemes laborals. Concretament el centre docent en el qual treballava la va relegar a un lloc de treball més baix al·legant haver trobat fotografies immorals en els seus perfils.

La Policia Nacional espanyola ha detingut a Esplugues de Llobregat un home com a presumpte autor dels delictes d'incitació a l'odi i contra la integritat moral per proferir proclames vexatòries contra una professora que resideix i exerceix al Marroc.Segons un comunicat d'aquest cos, l'arrestat col·labora en una emissora de ràdio local que emet des de Cornellà de Llobregat a través de l'FM i d'internet i que té un gran seguiment entre la comunitat marroquina a Catalunya. L'acusat criticava l'actitud de la mestra per haver sortit a les xarxes socials fumant i bevent una copa de vi i per haver faltat al respecte al Profeta. De fet, l'home va arribar a insinuar que, si visqués en altres països, li podrien tallar el cap per aquests fets.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor