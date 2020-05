Robles, sobre la crisi a la Guàrdia Civil: «No hi ha risc d'insubordinació»

La ministra de Defensa, Margarita Robles, assegura que "no hi ha cap risc d'insubordinació a la Guàrdia Civil". En una entrevista a El País, la dirigent socialista assegura que el cos policial té un "compromís absolut i inequívoc amb la Constitució, la llibertat, la democràcia i la pau". Així ha respost en ser preguntada per les paraules del vicepresident segon, Pablo Iglesias, que aquesta setmana va acusar el secretari general del PP, Teodoro García Egea, d'estar reclamant una "insubordinació" de la Guàrdia Civil."Suposo que el vicepresident ho va dir en un context parlamentari en què hi ha una topada, però jo li puc assegurar que no hi ha cap risc d'involució en cap àmbit", afirma Robles. Aquesta setmana ha estat marcada per la destitució del coronel Diego Pérez de los Cobos, així com per la dimissió del DAO Laurentino Ceña, just quan s'ha fet públic l'informe sobre el 8-M pel qual està imputat el delegat del govern de Madrid, José Manuel Franco.Segons Robles, la Guàrdia Civil no està plantejant un pols al govern espanyol i assegura que qui faci aquest tipus de declaracions haurà d'explicar "en base a què les fa" perquè el cos sap que ha de complir les ordres del govern. "Estem en un marc democràtic, de la Constitució, i no hi ha cap raó per fer aquestes consideracions", resol.

