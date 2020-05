Celaá defensa la reobertura d'escoles al juny pel seu valor «emocional i terapèutic»

La ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha defensat la reobertura de les classes al juny pel seu "valor terapèutic i emocional per tots els alumnes que han vist molt alterat el seu curs escolar en 24 hores".Celaá s'ha expressat així en una entrevista a Catalunya Ràdio, i ha justificat obrir les aules perquè la interacció els escolars i els professors és "essencial" i perquè "l'educació presencial és insubstituïble".La ministra ha alertat de la possibilitat que hi hagi un rebrot al setembre i ha detallat que estan treballant en un pla de contingència per fer-hi front. Celaá ha detallat que no allargaran el curs durant l'estiu per "aportar la màxima normalitat al sistema" i donar un descans als alumnes i professors.La ministra també ha detallat que caldrà "reutilitzar altres espais dels centres i estendre els alumnes" per l'escola fent ús d'altres espais com la biblioteca o la classe d'informàtica". De fet, la ministra ha defensat que caldrà prioritzar "els alumnes d'infantil i primària" i ha explicat que estan treballant per millorar la connexió digital d'alumnes i professors per tal que puguin seguir les classes des de qualsevol punt el setembre.

