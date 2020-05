Des de l'inici de l'epidèmia de coronavirus passem moltes hores tancats a casa. És indispensable que el confinament sigui el màxim d'agradable possible i evitar que la llar faci mala olor. Aquí us deixem vuit consells per aconseguir-ho:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor