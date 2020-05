Oriol Mitjà, sobre la capacitat de contagi dels nens: «Les dades no són concloents»

Sobre la transmisión del SARS-CoV-2 por #niños 👩🏼‍🎓los datos científicos no son concluyentes. Depende del:



1) Riesgo de exposición

2) Probabilidad de ser infectados tras la exposición

3) Si desarrollan síntomas

4) Si tienen una carga viral alta

5) Su contacto con otros.



Hilo 👉 pic.twitter.com/UNlOkqiDn2 — Oriol Mitjà (@oriolmitja) May 30, 2020

Els nens són o no són vectors de contagi del coronavirus? Aquest és un dels debats que s'ha allargat durant la crisi sanitària i que els darrers dies semblava que havia quedat aclarit: les criatures tenen més bé poca capacitat de contagi. El mateix Antoni Trilla ho reconeixia fa pocs dies . Ara bé, l'epidemiòleg Oriol Mitjà avisa que aquestes dades "no són concloents"En un fil de Twitter Mitjà explica com la transmissió del coronavirus en nens depen de cinc factors: el risc d'exposició, la probabilitat de ser infectats després de l'exposició, si desenvolupen símptomes, si tenen una carrega viral alta i el seu contacte amb altres.El fet que els nens hagin estat molt poc exposats al virus durant el confinament és un dels motius que segons Mitjà fa que representin un petit percentatge dels casos de Covid-19. A més recorda que "l'evidència és forta" en tant que són "menys susceptibles i menys simptomàtics".Un altres dels motius pels quals l'epidemiòleg no veu del tot clar que els nens no siguin un vector de contagi és que les escoles poden ser una font de contagis: "Els nens tenen grans oportunitats de transmetre a través dels contactes amb els seus companys d'escola"

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor