Investiguen la mort violenta d'una dona a Esplugues de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra investiguen des de primera hora d'aquest dissabte al matí la mort violenta d'una dona a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat). La policia ha rebut un avís a les set del matí i quan els agents s'han desplaçat al lloc han trobat el cadàver de la víctima estès al seu domicili i amb símptomes evidents de violència.El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha detallat que des de les 10 del matí "el jutge de guàrdia d'Esplugues de Llobregat està dirigint l'aixecament del cadàver" i que "suposadament" la dona hauria estat assassinada "per la seva parella", que s'ha "fugat". La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos investiga ara els fets. Els fets haurien tingut lloc al barri de Can Vidalet.El TSJC ha detallat que està comprovant si hi havia o no antecedents de violència entre la parella.

