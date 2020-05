Petició de sis anys de condemna per al jove madrileny empresonat per protestar contra la sentència de l'1-O

Dani Gallardo és un jove madrileny de 22 anys que va ser detingut el 16 d'octubre durant una manifestació a Madrid contra la sentència de l'1-O. Des d'aleshores és en presó provisional i ara està a l'espera de judici . La Fiscalia demana per a ell una condemna de sis anys de presó per atemptat contra l'autoritat, desordres públics i un delicte de lesions lleus.La detenció es va produir al carrer del Rollo i, en el seu informe, la policia nacional espanyola l'acusa d'haver agredit un agent amb una barra amb claus extreta prèviament d'un palet.Gallardo no militava a cap organització en el moment de ser detingut i el Movimiento Antirepresivo de Madrid ha exercit de grup de suport des que va entrar al centre penitenciari d'Alcalá-Meco. Durant el període d'instrucció el jutge ha denegat el seu alliberament argumentant que la gravetat dels fets imputats desaconsellen que Gallardo quedi en llibertat. Des del grup de suport, però, són crítics amb el tarannà judicial. "Al final ens queda la sensació que quan veuen un recurs a nom de Daniel Gallardo, directament no se'l llegeixen", lamenten.El col·lectiu i l'advocat de jove també qüestionen el relat policial, que és per ara l'única base sobre la qual se sustenta l'acusació. "A l'informe la policia adjunta una foto del casc d'un agent amb la barra clavada i la imatge està feta a comissaria. La barra va estar penjant del casc de l'agent durant una hora pel centre de la ciutat?", es pregunten des del Movimiento Antirepresivo de Madrid. El col·lectiu també explica que el policia presumptament agredit per Gallardo no va poder demostrar tenir seqüeles a l'hora de declarar davant del jutge.El col·lectiufa una lectura política del cas i interpreten l'empresonament de Gallardo com un "missatge" de l'Estat als moviments socials de Madrid. "A Catalunya l'estat espanyol dona per perduda la batalla al carrer però a Madrid no volen cedir ni un centímetre de terreny", diuen.Durant la fase d'instrucció dos agents de la policia nacional espanyola van declarar davant del jutge però ara la Fiscalia cita a declarar set efectius del cos. Per part de la defensa, ja s'ha activat la cerca de testimonis. L'única persona que pot citar la defensa com a testimoni és, per ara, una amiga del jove que també va ser detinguda el 16 d'octubre mentre era amb ell, però que a diferència de Gallardo va quedar en llibertat a l'espera de judici. "No seria un testimoni vàlid per al jutge", expliquen des del Movimiento Antirrepresivo de Madrid.Des del col·lectiu expliquen que el tancament de la instrucció ha suposat un "cop dur" per a Gallardo però confien que la possibilitat de rebre visites a la presó aquest cap de setmana -després de la prohibició a causa de l'epidèmia- l'ajudi emocionalment. L'alliberament de diversos joves empresonats a Catalunya després de ser detinguts en les protestes contra la sentència va transmetre optimisme al jove i el seu grup de suport, que ara veuen com Gallardo ja fa set mesos que és a la presó.Mentrestant a Catalunya, dos dels joves detinguts durant les protestes per la sentència també estan a l'espera de judici. Es tracta de Charaf Fadlaoui i Ibrahim Afkir, de 18 anys i detinguts durant els aldarulls a Girona, que hauran de seure al banc dels acusats de l'Audiència de Girona el 30 de juny i l'1 de juliol

