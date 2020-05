«Sense llibertat no hi ha normalitat», l'acció sorpresa d'Òmnium a Barcelona pels presos polítics

No hi ha normalitat?

Per això, des d'@omnium tornarem a mobilitzar-nos pels drets humans, socials i nacionals. Amb seguretat, però també amb responsabilitat. Som un poble que s’aixeca davant les adversitats 💪 pic.twitter.com/gHAYeQuHuH — Òmnium Cultural (@omnium) May 30, 2020

La plaça de la catedral de Barcelona s'ha trobat amb una gran frase feta a terra: "Sense llibertat no hi ha normalitat". Es tracta d'una acció sorpresa d'Òmnium Cultura per denunciar el deteriorament dels drets durant l'estat d'alarma així com reivindicar l'alliberament dels presos polítics.L'organització fa l'anunci que malgrat el confinament tornaran a reprendre les mobilitzacions "pels drets humans, socials i nacionals" i que ho faran "amb seguretat, però també amb responsabilitat".

