Investiguen una dona denunciada per voler-se fer passar per metge en una clínica

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació a una dona de 54 anys que ha estat denunciada pel Col·legi de Metges de Barcelona per haver-se intentat fer passar per metge per treballar en la clínica d'una mútua, segons informa la Ser Es tracta del segon cas d'intrusisme mèdic que s'ha detectat en el marc de la pandèmia del coronavirus a Catalunya, després que a principis d'abril els Mossos detinguessin un home, que posteriorment va ingressar a la presó, per haver exercit a l'Hospital de Martorell i en una clínica privada de Barcelona. A l'hospital va arribar a signar una defunció per Covid-19.Segons informa el diari Ara, el segon cas va tenir lloc el 29 d'abril, quan el Col·legi de Metges va denunciar als Mossos el presumpte intrusisme, després que una mútua privada els demanés verificar un certificat de col·legiat. El Col·legi va comprovar que tant el número com el nom corresponien a altres persones.

