FOTOS Castellbell va organitzar un funeral amb centenars de persones en plena pandèmia

Veïns de Castellbell assistint al funeral al camp de futbol. Foto: NacióDigital

Públic a peu dret seguint la cerimònia. Foto: NacióDigital

L'Àrea Bàsica Policial (ABP) del Bages dels Mossos d'Esquadra han iniciat indagacions per determinar si el funeral que l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar va organitzar en memòria d'Eusebio Bach Pintó Sebi el passat 21 de maig al camp de futbol del municipi va complir amb totes les mesures de seguretat i distanciament físic que obliga el desconfinament pel coronavirus.Eusebio Bach Pintó Sebi va morir el passat 20 de maig, quan el Bages ja havia entrat en fase 1 i es podien fer cerimònies funeràries, però amb unes limitacions restrictives. Bach Pintó era una persona que va tenir molta vinculació amb el voluntariat de Castellbell i el Vilar i havia participat en nombroses entitats al llarg de la seva vida, una de les quals el club de futbol.L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, d'acord amb Protecció Civil, va decidir fer el comiat del Sebi -tal i com era conegut- al camp de futbol, on s'hi va aplegar bona part del poble. El mateix consistori, i altres entitats van publicar les fotografies a les xarxes socials. Unes fotografies que poden donar a entendre que es va incomplir la normativa de desconfinament.Precisament per aquest motiu, els Mossos d'Esquadra han iniciat la investigació de la cerimònia i ja han contactat amb l'alcaldessa, Montserrat Badia, perquè donés la seva versió de l'acte, segons ha confirmat la policia aL'Ajuntament ha emès un comunicat on assegura que l'acte es va fer "aplicant les normes establertes en l'actual Fase 1 de desescalada en l'àmbit dels actes culturals a l'aire lliure". El comunicat assegura que es va limitar l'aforament a 200 persones assegudes, tot i que en diverses fotografies se'n veuen moltes més seguint l'acte a peu dret. Finalment, l'Ajuntament diu que "en cap moment no es va superar el 33% de l'espai ocupat pel terreny de joc", tot i que no aclareix que l'espai ocupat per gent es concentrava en una petita part de la instal·lació.Les indagacions per part dels Mossos es troben obertes a fi de recollir totes les dades necessàries per prendre una decisió.

