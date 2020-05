El jove que es feia passar per metge va signar una defunció per coronavirus

L'home detingut el 8 d'abril i empresonat després per fer-se passar per metge va signar la defunció d'una víctima de la Covid-19 mentre exercia a l'Hospital de Martorell, segons ha avançat la Cadena SER i ha confirmat a l'Agència Catalana de Notícies el gerent del centre sanitari, Manel Àlvarez.Segons ha indicat, l'augment de feina derivat de la pandèmia va obligar a contractar personal, i una de les persones que es va presentar va ser l'ara empresonat, que segons la seva informació té 30 anys, i no 21 com afirmen els Mossos. L'home va presentar tots els papers i va estar unes 20 hores treballant a l'hospital, fins que l'administració del centre va detectar que la documentació semblava irregular. En aquelles 20 hores li va tocar signar la defunció del pacient de la Covid-19.Àlvarez ha explicat a l'ACN que les primeres hores de les 20 que va treballar al centre van ser de tutorització, per mostrar el funcionament de l'hospital i del sistema informàtic. L'endemà la directora de personal va revisar la documentació i "va veure alguna cosa que no li quadrava". Va trucar el fals metge i "ell mateix ho va reconèixer".El mateix dia els responsables de l'hospital van anar als Mossos a posar una denúncia per falsificació documental. Quan la policia el va anar a buscar estava treballant en un altre centre sanitari, un hospital privat de Barcelona."Sempre comprovem en origen els títols", ha explicat Àlvarez, però "amb la tensió d'aquests dies van trigar unes hores més a fer-ho". El gerent de l'Hospital de Martorell també ha volgut subratllar que el fals metge "no va tenir actuació clínica" sobre el malalt que va morir per la Covid-19, però que a aquella hora, la nit del set al vuit d'abril, "li va tocar signar la defunció". Aquesta signatura, que és de caràcter oficial, va perdre en aquest cas la validesa, per la qual cosa va ser el forense el qui va confirmar posteriorment les causes de la mort.Els Mossos d'Esquadra explicaven aquest dijous que a l'Hospital de Martorell s'havia detectat que el fals metge no estava col·legiat, i que a l'escorcoll del domicili del detingut van comissar material físic de suplantació d'identitat, i van trobar documentació que ara s'analitza per determinar si havia exercit en altres centres mèdics i en diferents especialitats.En aquest sentit, sembla que l'home també s'havia fet passar per metge per col·laborar amb el grup Sanitaris per la República, cosa que va fer durant dos dies fins que va ser descobert. Va dir que era neurocirurgià de la Vall d'Hebron.

