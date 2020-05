Tarda de tempestes i pedra a Catalunya

La pluja i la calamarsa han protagonitzat la tarda d'aquest divendres en diversos punts de Catalunya. Les zones més castigades per la pedra han estat la Catalunya Central i algunes comarques gironines.El Servei Meteorològic de Catalunya ha establert l'alerta de perill alt per intensitat de pluges a Osona, el Ripollès i el Berguedà, on el temporal ha descarregat amb més força, així com ho ha acabat fent també al Moianès, la Selva i la Garrotxa, les comarques amb les calamarsades més potents.Al mateix temps, també s'ha decretat perill moderat pel mateix motiu al litoral i prelitoral barceloní i la Catalunya Central per a la nit, fet que canvia aquest dissabte, amb la previsió de no tenir cap precipitació destacable al país.Segons el Servei Meteorològic, les temperatures han baixat bruscament als punts on hi ha hagut tempestes, pel que, per exemple, a les 18:30 hi havia 18 graus de diferència entre Vic (13) i Lleida (31).A Vacarisses, en 10 minuts han caigut 20 mm i en 30 minuts, 26 mm. En mitja hora, a Vic han acumulat 29,5 mm, a Gurb 27,5 mm i Anglès 27,6 mm, mentre a altres llocs en 10 minuts també s'han produït pluges intenses, com ara a Parets del Vallès (11,8 mm) o Caldes de Montbui 10,2 mm).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor