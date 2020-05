Més de 50.000 sanitaris s'han infectat des de l'inici de la crisi sanitària

El director del centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries, Fernando Simón, ha dona aquest divendres les dades de sanitaris infectats des que va començar la crisi del coronavirus. En total, s'han diagnoticat 51.482 sanitaris amb la Covid-19 dels quals 63 han mort. El 85% ja ha rebut l'alta mèdica i la resta continuen de baixa, però això no vol dir que estiguin hospitalitzats. En concret, hi ha 4.730 sanitaris hospitalitzats arreu de l'Estat i 631 que necessiten cures intensives. Des de l'11 de maig, quan va canviar el sistema d'informació, s'han notificat 1.062 sanitaris infectats, molts d'ells asimptomàtics, i en els últims set dies s'han infectat 212 sanitaris. "Tot i estar amb més risc d'exposició, els professionals sanitaris també han reduït la taxa d'infecció", ha explicat el doctor.Pel que fa a les dades globals, el Ministeri de Sanitat ha notificat aquest divendres 39 morts per coronavirus amb data de defunció de l'última setmana, vuit dels quals a Catalunya, la comunitat que reporta més víctimes mortals. El total se situa en 27.121 morts, dos més que ahir, segons les dades publicades pel centre de coordinació d'alertes i emergències sanitàries. Pel que fa al nombre d'hospitalitzacions, en l'última setmana han ingressat a l'hospital 286 persones per coronavirus. En l'última setmana, 12 persones han ingressat a l'UCI, dues de les quals a Catalunya.En les últimes 24 hores s'han diagnosticat 187 nous casos, cinc més que ahir. La majoria es troben entre Madrid (61) i Barcelona (47), mentre que la resta de territoris reporten entre 0 i 15 nous contagis. Els casos diagnosticat en els últims 14 dies són 6.956, i els casos diagnosticats en l'última setmana són 2.951. Els casos amb inici de símptomes en els últims 14 dies són 1.061, i en l'última setmana, 276."Són dades similars als dies anteriors. Això ens dona una evolució molt favorable, però encara tenim cadenes de transmissió i hem tingut alguns brots que en principi s'estan controlant", ha explicat el doctor Fernando Simón, que ha reclamat mantenir les mesures de prevenció i ser responsables. Les dades de morts també són "favorables", segons ha dit Simón.El doctor ha explicat que és important detectar el nombre de casos que van sorgint, però és sobretot cal detectar els casos recents. "El que ens interessa són els casos que es produeixen ara", ha insistit. Simón ha explicat que dels casos sospitosos que s'identifiquen en atenció primària a Espanya, el 85% reben un test PCR, encara que sigui amb simptomatologia "molt lleu". A l'atenció hospitalària, aquest percentatge puja fins al 89%. Només l'11% dels contactes estrets dels casos identificats ha desenvolupat símptomes en els últims set dies. "La transmissió és menor del que semblava i en un nombre molt important dels casos tenim controlada la cadena de transmissió", ha dit.

