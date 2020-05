La Generalitat reclama gestionar l'ingrés mínim vital a Catalunya

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha valorat positivament aquest divendres l'aprovació de l'ingrés mínim vital (IMV) per part del govern espanyol , tot i que no l'ha volgut valorar a fons fins que no hagi estat publicat al BOE amb tots els seus detalls. El que sí que ha reiterat és la necessitat de l'aprovació d'aquesta prestació, però ha reclamat que el pugui gestionar la Generalitat i que sigui subsidiari i complementari de la renda garantida de ciutadania, que ja té Catalunya, per tal de no crear desigualtats.Homrani ha recordat que la Generalitat ja gestiona el pagament de les pensions no contributives, que també són de la Seguretat Social, i per tant es podria fer el mateix amb l'IMV. En aquest sentit, ha recordat que el decret s'ha d'aprovar al Congrés i el govern espanyol haurà de buscar suports parlamentaris.El conseller ha dit que convocarà el Consell de Govern de la RGC, on hi ha patronal, sindicats, entitats socials i municipis, per tal d'adaptar aquesta prestació i poder ampliar-ne les cobertures gràcies al fet que molts beneficiaris de la RGC ja cobraran l'IMV.El govern espanyol ha explicat que, d'entrada, només Euskadi i Navarra gestionaran l'ingrés mínim vital, però que de cara al 2021 es poden estudiar convenis amb les autonomies per tal de traspassar-ne el comandament.

