Es lloga terrassa a Barcelona, de 100 a 2.500 euros: el negoci de les festes en plena pandèmia

Amb l'entrada en fase 1, els veïns de Barcelona ja poden trobar-se en cases amb grups d'un màxim de 10 persones. Algunes llars, però, no són prou grans per fer trobades d'aquestes característiques mantenint les distàncies de seguretat i altres espais d'oci, com les discoteques, no obriran fins a la fase 3. En aquest escenari, alguns particulars han optat per posar en lloguer la seva terrassa. Una pràctica que ja existia abans de l'epidèmia i que es manté com a oferta lúdica durant el confinament.La plataforma HolaPlace, per exemple, ofereix desenes de terrasses a Barcelona amb preus de lloguer que oscil·len entre els 100 i els 2.500 euros. N'hi ha de tot tipus: terrats, terrasses amb piscina, jardins amb barbacoa... A més, hi ha espais etiquetats com a segurs, on l'amfitrió assegura disposar de gel desinfectant, sabó o accés a un lavabo per poder rentar-se les mans.Alguns d'aquests anuncis, però, no compleixen totes les mesures de seguretat requerides. Molts, per exemple, ofereixen l'espai per a festes amb més de 10 persones. El propietari d'una terrassa al barri de Roquetes l'ofereix per a festes de sis hores amb 15 persones per 150 euros. L'amfitrió ofereix la possibilitat que hi vagi més gent si cada un dels convidats extres paga 15 euros més per cap.Una altra oferta, en aquest cas a la Barceloneta, anuncia una terrassa que es pot llogar per 360 euros per a esdeveniments amb 50 persones, amb possibilitat de fer-hi festes diürnes. També es poden trobar ofertes a Gràcia, on per 249 euros es pot llogar una terrassa i fer-hi una festa amb 25 convidats.En tots aquests casos, que s'anuncien com a espais segurs per prevenir la Covid-19, s'estarien incomplint les mesures per evitar la propagació del virus, en cas que s'hi fessin trobades com les que es plantegen als anuncis. HolaPlace també publica anuncis d'espais en altres municipis de la demarcació de Barcelona i de les àrees de València i Madrid.Fonts municipals consultades perexpliquen que, en condicions normals, és necessari un permís municipal per celebrar un acte lúdic a un "terrat, terrassa o similar" i complir mesures de seguretat. Des de l'inici de l'epidèmia, per obtenir el permís també és necessari complir els requisits sanitaris per prevenir la propagació del coronavirus.Ara bé, actualment no hi ha una normativa específica que impedeixi fer publicitat d'aquest tipus d'esdeveniments a través de plataformes com HolaPlace. "Per tant, per poder actuar cal que l'acte es produeixi, i si l'Ajuntament en rep una denúncia o notificació, l'inspecciona i actua si s'incompleixen les normatives vigents", apunten les fonts municipals consultades.A la seva pàgina web, HolaPlace també garanteix que, en cas de reservar una terrassa per a una festa i que aquesta finalment no es pugui celebrar a causa de restriccions sanitàries, es retornaran els diners.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor