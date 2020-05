Uns micos ataquen un científic i fugen amb mostres de pacients amb coronavirus a l'Índia

Un grup de micos va atacar un assistent de laboratori i va escapar amb un lot de mostres de proves de sang de pacients amb coronavirus, segons informa el Times of India i s'han fet ressò diversos mitjans internacionals, com Sky News . Els micos li van arrabassar el material al científic a prop del Meerut Medical College a Delhi, Índia.Segons els mitjans locals, els animals van robar mostres de sang amb la Covid-19 que havien estat preses de tres pacients i van fugir. Un dels micos va ser descobert més tard en un arbre rosegant un dels kits de recollida de mostres.Tal com explica Times of India, ara s'hauran de tornar a prendre mostres de prova dels pacients. Tot i que la amenaça dels micos a la zona és un fenomen recurrent, els habitants locals temen encara més que la infecció pugui créixer amb aquests kits de recollida a les zones residencials properes.

