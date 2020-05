La mobilitat entre Alt Penedès, Garraf i Baix Llobregat no estarà permesa encara que comparteixin fase

Els Mossos d'Esquadra han rectificat el criteri sobre la mobilitat entre l'Alt Penedès-Garraf i el Baix Llobregat i l'Hospitalet, i diuen que no estan permesos els desplaçaments d'una banda a l'altre, encara que formin la mateixa regió sanitària i comparteixin fase del desconfinament.El cos policial ha assumit el criteri marcat per la Conselleria de Salut, que remarca que l'Alt Penedès i el Garraf actuen com un subsector independent durant tota la desescalada, ja que van entrar a la fase 1 abans que la resta. El canvi als Mossos arriba després que l'ACN publiqués les contradiccions amb Salut. Fonts policials remarquen que preval el criteri de la Conselleria "perquè són restriccions de mobilitat derivades d'una crisi sanitària"."El criteri que ha de prevaldre és el de Salut, que és qui coordina la crisi sanitària i el desconfinament", apunten les fonts consultades després de fer-se pública la controvèrsia. D'aquesta manera, la Conselleria considera que l'Alt Penedès i el Garraf actuen com un subsector sanitari dins la regió, i manté aquesta divisió durant totes les fases del desconfinament fins que es permeti la circulació entre regions.Els Mossos havien assegurat a l'ACN que durant aquesta setmana es permetia la mobilitat entre tots els municipis de la regió sanitària Metropolitana Sud -Hospitalet de Llobregat, Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf-, perquè comparteixen la mateixa fase. Tot i que el territori penedesenc va entrar a la fase 1 una setmana abans que la resta, el cos policial interpretava que no existien restriccions de circulació perquè tota la regió era al mateix punt.A partir d'ara, però, tractaran l'Alt Penedès-Garraf com un subsector independent, tal com indica Salut, “de comú acord” per fraccionar de manera il·legal els contractes i falsificar els pressupostos presentats en cada expedient simulant la participació de terceres persones.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor