Oficial: la Lliga tornarà l'11 de juny i s'acabarà el 19 de juliol

El Consell Superior d'Esports espanyol (CSD), la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i la Lliga han acordat el calendari de les 11 jornades restants de Primera i Segona Divisió, que es reprendrà el dijous 11 de juny amb el derbi entre Sevilla i Reial Betis i es tancarà el cap de setmana del 18 i 19 de juliol."La represa de la competició tindrà lloc durant el cap de setmana del 13 i 14 de juny, sent el primer partit el dijous, dia 11, entre el Sevilla FC i el Reial Betis. L'última jornada es produirà, sempre en funció de l'evolució de la pandèmia, el cap de setmana del 18 i 19 de juliol", detalla el CSD en un comunicat.Amb tot, la resta de partits de la primera jornada encara no tenen data, així que de moment no és oficial el dia tornarà a jugar el Barça. El conjunt blaugrana reprendrà la competició amb l'objectiu de mantenir el liderat al camp del Mallorca, en un partit que apunta al diumenge o el dilluns, a les 21:30.

