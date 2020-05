Marlaska nega que s'hagi condecorat «únicament i exclusivament» cap policia per l’1-O

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, nega que s’hagi condecorat cap policia “únicament i exclusivament per una intervenció l’1-O”. A preguntes del senador de JxCat Josep Lluís Cleries, Marlaska ha demanat que no s’imputin constantment a les forces de seguretat “abusos” com si sempre “estiguessin amenaçant i pegant”.El ministre ha admès que hi ha “alguna disfunció” com en tots els col•lectius però que “es corregeix” perquè estem “en un estat de dret”. “No estem on érem fa 30 o 40 anys. Espero que algun dia s’ho creguin”, ha dit. En relació als Jordis, Marlaska s’ha limitat a dir que es tracta d’una “qüestió judicial” amb una "sentència ferma" i que hi ha "divisió de poders". "Cal traslladar confiança en les institucions", ha afirmat. El ministre també ha negat que en el marc de l’estat d’alarma s’hagin tret competències a les autonomies.Durant la seva intervenció, Cleries ha criticat l'actuació policial de l'1 d'Octubre i, fins i tot, ha mostrat fotografies de les intervencions policials. En aquest sentit, ha dit que ara el govern espanyol no confia en Diego Pérez de los Cobos però que els catalans "mai li vam tenir confiança".

