Forn apunta que les eleccions catalanes podrien precipitar-se a finals del 2020

Per altra banda, l'exconseller subratllat que la taula de diàleg bilateral entre la Generalitat i la Moncloa té "poc" futur. Per altra banda, l'exconseller subratllat que la taula de diàleg bilateral entre la Generalitat i la Moncloa té "poc" futur.

L'exconseller d'Interior Quim Forn, empresonat a Lledoners, creu que hi podria haver eleccions al Parlament el 2020. Així ho explica en una entrevista que ha publicat el diari Públic aquest divendres: "Tinc la impressió que aquest any, ni que sigui a finals, podrien haver eleccions". En una entrevista a, l'exconseller Josep Rull, també privat de llibertat, va indicar que la legislatura s'havia d'esgotar fins al final, el desembre del 2021. La posició, per tant, no és única dins l'espai de Junts per Catalunya (JxCat).El qui va ser cap de llista de JxCat a les municipals de Barcelona afegeix que entén les discrepàncies amb ERC, tot i que no considera que els republicans siguin "enemics a batre". "Crec que ens hem de calmar", ha afegit, després d'opinar que les picabaralles encara són "molt pitjor" si tenen lloc dins del propi Govern.Forn també avisa que no cal repetir la manifestació de l'11 de Setembre cada any: "Crec que hem de buscar altres maneres".Pel que fa a l'ordenació de l'espai de JxCat, Forn admet que "tot ha quedat una mica aturat" per la crisi sanitària, malgrat que el líder de l'espai, Carles Puigdemont; el president de la Crida, Jordi Sànchez, i el PDECat "estan parlant" dins d'una fase ja "molt avançada".

