Sis comarques del País Valencià porten més de 15 dies sense nous positius per coronavirus

Un total de sis comarques valencianes no han registrat cap cas positiu per coronavirus en els últims 15 dies: l'Alcalatén, l'Alt Maestrat, l'Alt Millars, l'Alt Palància, el Racó d'Ademús i els Serrans.En la seva majoria, aquestes zones se situen a l'interior del País Valencià, mentre que més prop de la costa no hi ha cap comarca en la qual no s'hagi comptabilitzat al menys un cas en les últimes dues setmanes, segons les dades desagregades per municipis que ha publicat la Generalitat.De totes elles, el Racó d'Ademús és l'única comarca que no ha arribat a registrar cap cas positiu des que va començar la pandèmia: cap dels set municipis de l'enclavament han tingut contagis per coronavirus.L'Alt Maestrat, per la seva banda, suma cinc positius des que va començar la pandèmia: quatre a Albocàsser i un a Tírig. Un dels d'Albocàsser és l'únic mort a la comarca.El balanç és semblant a les comarques de la Regió muntanyenca i l'Alcalatén, amb 15 i 16 casos positius, i dos morts en cadascuna. No obstant això, en aquesta última la majoria de casos s'ha centrat en dues poblacions, Costur (tres casos i una persona morta) i l'Alcora (11 positius i un altre decés), mentre que a la Regió muntanyenca s'ha repartit més i no hi ha cap municipi amb més de tres casos. Les morts s'han produït a Pedralba i Xelva.Dues de les comarques menys poblades de l'interior registren índexs de casos més elevats: l'Alt Millars i l'Alt Palància, que tot i no tenir casos des de fa dues setmanes, han tingut una afecció considerable per a la seva població.A la primera, amb una població total que no arriba a 4.000 persones, s'han contagiat 76 persones i han mort 18. Vilafermosa del Riu és el municipi més afectat: dels seus 489 habitants, 54 s'han vist afectats, i han mort 13. A Montan també s'han registrat índexs d'afecció considerables: ha registrat 18 casos i cinc morts amb una població de 370 veïns.L'afecció a l'Alt Palància ha estat menor. En aquests 27 municipis que sumen una mica menys de 25.000 habitants, s'han registrat 72 casos i 7 decessos. La capital de la comarca, Sogorb, ha estat la localitat més afectada, amb sis dels set morts (l'altre s'ha produït a la veïna Geldo) i 45 casos. Cap dels altres pobles de la comarca ha comptat més de cinc casos.

