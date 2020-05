Com cobrar l'ingrés mínim vital

L'ingrés mínim vital és ja una realitat. El govern espanyol ha aprovat aquest divendres aquesta prestació que té vocació de combatre la pobresa estructural a Espanya, però també la sobrevinguda arran de la crisi del coronavirus. Es tracta d'una mesura amb caràcter permanent que preveu treure de la pobresa a 1,6 milions de persones i que ha estat definida com "el major avenç en polítiques socials" des de l'aprovació de la llei de dependència l'any 2006. Qui se'n pot beneficiar i com sol·licitar-la? A continuació, les preguntes i respostes clau sobre aquest nou dret social que començarà a caminar l'1 de juny.És una prestació no contributiva que pagarà la Seguretat Social a les famílies amb menys ingressos a partir de l'1 de juny. El govern espanyol ha assegurat que serà permanent, és a dir, que es mantindrà més enllà de la crisi del coronavirus, i que l'objectiu de la mesura és combatre la pobresa severa i l'exclusió social. Es calcula que es pugui treure de la pobresa a 1,6 milions de persones. Tot i que el debat polític per a la seva aplicació ve de lluny, l'executiu de Pedro Sánchez l'ha accelerat ara per les conseqüències econòmiques i socials de la crisi del coronavirus.Podran sol·licitar l'ajuda persones de 23 a 65 anys -o des dels 18 anys en el cas de tenir menors a càrrec- i que tinguin una renda que no superi els 12.184 euros anuals. El govern espanyol calcula que es puguin beneficiar de l'ingrés mínim vital 850.000 famílies, -100.000 de manera immediata-, uns 2,3 milions de ciutadans. Un 30% d'aquests són menors i al voltant del 16% d'aquestes llars són famílies monoparentals en les quals nou de cada deu és una dona qui està a càrrec.Pel que fa a les persones migrants, només hi podran accedir aquelles que tinguin la situació administrativa regularitzada des de fa un any. Queden excloses, per tant, les persones sense papers, a excepció de les que hagin estat víctimes de tràfic d'éssers humans i de violència masclista.La quantitat mensual a rebre oscil·la entre els 462 euros per a una persona que visqui sola i els 1.015 euros en el cas d'una família amb més components. La Seguretat Social tindrà en compte quins ingressos rep anualment el sol·licitant i si té o no patrimoni. S'exclourà l'habitatge habitual i els deutes pendents.Es prendrà com a referència els ingressos anuals del 2019, que haurien d'estar per sota dels 10.500 euros en el cas d'una família de dos adults amb dos infants o de 5.538 euros en el cas d'algú que visqui sol. Però per donar resposta també a la pobresa sobrevinguda durant la crisi del coronavirus, també es podrà prendre com a referència els ingressos dels mesos d'aquest 2020.L'ingrés mínim vital tindrà es calcularà en base a la diferència entre els ingressos mensuals i la renda. Un exemple clar de com funcionarà: en el cas d'una persona que visqui sola, li corresponen 462 euros mensuals. Si compta ja amb un ingrés de 200 euros, provinent d'un ajut o d'un salari laboral, el seu IMV serà de 262 euros. És a dir, la diferència entre l'ingrés que ja rep i el llindar de la renda que li correspon. Per calcular la quantitat a rebre, s'ha de sumar 139 euros addicionals per cada infant o adult que hi hagi a la llar. En el cas de les famílies monoparentals es fixa un plus de 100 euros més.La sol·licitud de l'IMV es podrà fer a partir del 15 de juny i es cobrarà mensualment en 12 pagues. Per a totes aquelles persones que demanin l'ajut entre el 15 de juny i el 15 de setembre, es cobrarà de forma retroactiva des de l'1 de juny. El govern espanyol també ha precisat que hi ha 100.000 llars que la rebran directament sense fer cap tràmit, ja que s'actuarà d'ofici en aquells casos que l'administració ja sap que compleixen amb els requisits. La resta de persones podran sol·licitar-la de forma telemàtica a través de la web de la Seguretat Social sense necessitat d'anar físicament enlloc per aportar la documentació.La sol·licitud serà multicanal. Així doncs, es podrà presentar tant per la seu electrònica de la Seguretat Social com enviant la documentació per correu ordinari. També s'habilitarà la possibilitat de demanar-la a través dels ajuntaments i als centres d'atenció i informació de la Seguretat Social quan tornin a estar oberts al públic. Es posarà en marxa també un telèfon 900 d'informació per al ciutadà i a la pàgina web hi haurà un assistent virtual per consultar dubtes.Sí. Per exemple, en el cas de Catalunya, la renda garantida de ciutadania serà complementària de l'ingrés mínim vital. A hores d'ara, hi ha 127.000 beneficiaris d'aquesta prestació que es va començar a aplicar l'any 2017 i que se situa en una franja d'entre 664 euros i 1.208 en el cas de les famílies amb més de dos fills.El govern espanyol ha subratllat que l'IMV és compatible amb altres ingressos, inclosos els laborals, perquè no va adreçat només a les persones que estiguin a l'atur, sinó també a les que tenen ingressos baixos per feines precàries. "Es tracta d'evitar la trampa de la pobresa d'haver d'escollir entre una feina o mantenir una prestació social", ha insistit el vicepresident Pablo Iglesias, que ha subratllat que l'objectiu de la mesura és que aconseguir una feina no suposi una pèrdua d'ingressos.

