«El coronavirus ha accelerat la reconversió del turisme de la Costa Daurada»

- Quin paper hi juga la por ciutadana a viatjar?

La Costa Daurada ha perdut el 20% de la seva activitat econòmica per la crisi del coronavirus. A les portes del juny, el turisme no ha arribat i el litoral tarragoní mira amb incertesa cap al futur.Jordi Calabuig, professor associat de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV veu motius per l'esperança i explica que la reactivació passa necessàriament per un acord europeu.- És agosarat parlar d'una reconversió total. S'està replantejant el model, però crec que és a curt termini. Tothom té clar que s'ha de diversificar l'oferta turística, és el cavall de batalla de fa anys, però crec en cap cas ningú es planteja reduir l'acollida turística de l'estranger. És clar que enguany tot es basarà en el redescobriment del turisme local i tothom està centrant esforços en això, però no crec que sigui un canvi que duri a llarg termini.- Sí. Ja fa temps que s'està plantejant una reconversió del turisme a la Costa Daurada. Ja no es juga amb grans grups, sinó que ara també es valora la despesa que fan i el comportament. L'escenari actual està accelerant aquesta dinàmica de canvi, però ja feia anys que es treballava en això.- No et pensis. Tenim un turisme estatal molt fidel i un gruix de turisme residencial que hi ha també és molt important. Aquest el tindrem. El sector és optimista i confina en què al juliol i a l'agost s'obrin els mercats europeus de proximitat, especialment el francès, l'alemany i el britànic. Sabem que el turisme britànic serà el més difícil, però tot i això hi serà.Els treballadors del sector s'han format moltíssim en els darrers mesos i ha estat un fet sobtat. Hi ha hagut molta demanada de formació. No s'han quedat de braços plegats i tothom ha tingut molt clar que enguany s'hauria de treballar amb el turisme domèstic i amb la innovació.- S'han format en el que fa anys que s'haurien d'haver format: comunicació i comercialització online, gestió de xarxes, orientació al client, el truisme experiencial, sostenibilitat... Hi ha hagut molta demanda en aquestes formacions. La crisi del coronavirus ha accelerat la reconversió i actualització del sector i ha permès tenir temps per fer-ho.- N'hi haurà molta i el sector haurà de transmetre confiança. Està clar que una persona de Barcelona confiarà abans en la Costa Daurada que un britànic i hem de jugar amb això.S'ha de treballar per garantir les mesures sanitàries a tot arreu i recuperar la confiança. És una condició bàsica perquè el turisme arribi.La solució del turisme ha de ser europea. És absolutament absurd treballar amb lògiques estatals. Totes les destinacions d'Europa es nodreixen de turisme europeu, no estatal, i per tant és necessari que la decisió es prengui a nivell europeu. El govern espanyol hauria de fer èmfasi en això i crec que no ho està fent. El nostre model turístic és comunitari.D'altra banda, totes les institucions han d'ajudar fiscalment a les empreses turístiques. Per exemple, Salou i Cambrils demanaven l'exempció de la taxa turística d'enguany i aquesta hauria de ser l'orientació: reduir l'impacte del no-turisme. El sector turístic està format per petites i mitjanes empreses que no tenen capacitat de finançament ni maniobra.Pel que fa al govern català, des del meu punt de vista, ha ofert molta formació i informació exacta sobre l'evolució del sector. S'ha fet molt bé i s'està treballant en accions de comunicació i acompanyament de les empreses a l'adaptació a les mesures sanitàries.

Diversos turistes que passegen en bicicleta per Salou. Foto: ACN

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor