Paco Cerdà: «La crisi ha de ser una oportunitat per rellançar la imatge turística de Lleida»

Encara no s’ha acabat aquesta crisi, i el balanç caldrà fer-lo quan hagi passat, amb dades sobre la taula. Confio que al setembre es pugui funcionar amb certa normalitat

La nostra oferta és de cultura i natura, i això ha d’atreure el turista. Podem oferir experiències i gastronomia. Hem de donar la imatge de ciutat segura

Paco Cerdà (Lleida, 1960) és regidor de Promoció Econòmica i Turisme de Lleida des de fa un any. La seva tasca al capdavant d’aquestes carteres ha estat marcada per la crisi sanitària del coronavirus, que assegura que pot acabar marcant el rumb de la legislatura.Cerdà és prudent a l’hora de fer un balanç de danys, però també apunta que el sacseig provocat pel virus pot ser una oportunitat per rellançar la imatge de la capital.- Ha tingut un impacte molt gran, però encara és d’hora per quantificar-lo. Hi ha activitats que no es podran recuperar com els actes de les orles o algunes festes majors. El mes de maig a Lleida és fantàstic, i enguany no s’ha pogut celebrar. Ara hem d’analitzar quines activitats podrem recuperar a la tardor, però és obvi que la situació ens ha afectat en tots els àmbits.- Encara no s’ha acabat aquesta crisi, i el balanç caldrà fer-lo quan hagi passat, amb dades sobre la taula. Quan parlem de turisme ho fem de l’hosteleria, del sector cultural, de l’esport... molts hotels de Lleida viuen de les fires i congressos, i si no es celebren aquestes empreses tenen pèrdues.- Confio que de cara al setembre. Tenim la Fira de Sant Miquel i l’Aplec del Caragol. Seria idoni que es poguessin celebrar aquests dos esdeveniments, però caldrà tenir clar que no es podrà fer com fins ara. La normalitat com la teníem entesa no la podrem viure durant un temps, i ens haurem d’adaptar a la nova situació. Mesures de seguretat, limitacions d'aforaments...- Els actes d’orles i alguns concerts de primavera els donem per cancel·lats. Esperem recuperar tots els congressos que no són anuals. El compromís del govern de la Paeria és agendar-los tots i fixar dates al calendari. Vull ser optimista en això de cara al setembre i als mesos següents.- La crisi ha de ser una oportunitat per rellançar la imatge turística de Lleida. Sabem que no tindrem turistes estrangers, i per això hem de traçar una estratègia per anar a buscar aquell públic de Catalunya i Espanya. La nostra oferta és de cultura i natura, i això ha d’atreure el turista. Podem oferir experiències i gastronomia. D’altra banda, hem de ser capaços de mostrar-nos com una ciutat segura i sostenible. Estem treballant en la definició de nous models turístics que realcin la riquesa del territori.- El 75% dels visitants que arriben a Lleida són catalans i espanyols i el percentatge restant prové sobretot de França i del Regne Unit.- Ja l’està marcant, però hem de ser capaços de trobar el punt de vista positiu a aquesta nova realitat. No sé quan tornarà a normalitzar-se el turisme, però fins que això no passi cal treballar en la creació de noves ofertes i de campanyes per atreure el turista de proximitat. Des del departament de turisme accelerarem la feina que ens havíem plantejat per tal de donar resposta a la crisi.

