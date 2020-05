​La Diputació de Barcelona destina gairebé 7 milions d'euros a la prevenció d'incendis forestals

La Diputació de Barcelona destinarà aquest any 6,9 milions d'euros a la prevenció d'incendis forestals. D'aquest import, 2.784.725 d'euros es faran servir per reparar i mantenir 2.450 km de camins i diversos punts d'abastament d'aigua de 284 municipis. A més, 949.600 euros es destinaran a fer franges de protecció contra incendis forestals i a tractar la vegetació de les parcel·les públiques en urbanitzacions i nuclis de població.Paral·lelament, s'han aprovat 1.563.055 d'euros en ajuts a 12 associacions de propietaris forestals, que permetran fer treballs de prevenció d'incendis en 1.428 hectàrees, i 224.256 euros per restaurar les zones afectades per l'incendi del 2019 a Capellades, la Torre de Claramunt i la Pobla de Claramunt.Concretament, aquest 2020 s'estan fent treballs de neteja de vegetació i creació de franges de protecció contra incendis forestals en 54 urbanitzacions de 37 municipis, amb la previsió de realitzar durant el 2021 noves franges de protecció i tractament de parcel·les públiques en 55 urbanitzacions de 45 municipis de la demarcació per un import d'1.284.140 euros.A més, aquest mes de maig s'han aprovat 350.000 euros en ajuts a dues associacions de propietaris forestals i quatre ajuntaments de la demarcació de Barcelona, que permetran la realització de 311 hectàrees de treballs en àrees de gestió prioritària per a la prevenció de grans incendis forestals.Arran dels temporals i pluges excepcionals d'aquest any, s'ha posat en marxa de manera extraordinària un pla d'inversions per arranjar 600 km de camins al conjunt de la Xarxa de Parcs Naturals, cosa que suposarà un cost d'1.385.000 euros. Concretament es reparà el ferm, s'enretiraran les esllavissades i es reconstruiran els guals, murs de contenció i obres de fàbrica per garantir l'accés amb seguretat als habitatges i refer la xarxa per a la prevenció d'incendis forestals en el conjunt d'espais naturals.D'aquest pla se n'han beneficiat 55 municipis de la província de Barcelona i l'execució de les obres ha anat a càrrec de 36 empreses del sector de la construcció i l'obra pública.A banda d'aquestes actuacions, durant els mesos de març a maig i coincidint amb el període de confinament per la Covid-19, l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals ha gestionat la tramitació de diferents contractes de 265.000 euros per adequar i millorar els equipaments la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

