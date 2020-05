«Si en algun moment podem demostrar per què serveix la política és aquest, si no és que no servim per a res»

Patxi López va explotar aquest dijous després d'un nou xoc entre Vox i Unides Podem en la comissió creada per construir consensos en la recuperació de la crisi del coronavirus que ell mateix presideix al Congrés: "Ja està bé", va protestar, subratllant que si els polítics s'embranquen en l'"i tu més" no serveixen "per a res".Tot va passar durant la compareixença de la vicepresidenta econòmica de Govern, Nadia Calviño, en la citada comissió i després que la portaveu de Vox, Inés Cañizares, es referís a Unides Podem com a "piròmans comunistes". Aquestes paraules van indignar el vicepresident primer de la comissió i portaveu adjunt d'Unides Podem, Enrique Santiago. Des del seu lloc a la Mesa presidencial es va queixar a López pel que considerava "un greu insult" i va demanar intervenir.L'exlehendakari, visiblement molest, va qüestionar les formes del diputat per pretendre intervenir des de la Taula "saltant-se a la torera el Reglament" i només li va donar la paraula quan va baixar al seu escó. Santiago va censurar que en la Comissió "es permeti insultar" i que el president "no digui res"."És un chorreo d'insults i una utilització de termes pejoratius constant", va protestar el diputat d'Unides Podem, abans de demanar a López que no passés per alt la gresca entre el vicepresident Pablo Iglesias i el portaveu de Vox, Iván Espinosa dels Monteros, que havia passat poc abans.López, que a l'inici d'aquesta sessió ja havia demanat disculpes per la bronca del matí, es va veure obligat a haver de cridar l'atenció dels membres de la comissió per aquest nou episodi d'"insults" i "desqualificacions" de la forma més contundent."Porto mitja vida escortat per defensar la llibertat de tots", va començar l'exlehendakari, però va ser interromput per Santiago recordant-li que no només ell, sinó que "tots". "Deixa'm acabar, no tens la paraula, una mica d'educació", va deixar anar el president al diputat d'Unides Podem.Després de demanar una reflexió als diputats sobre si creuen que poden dir "el que els doni la gana" a tot arreu, Patxi López va voler deixar clar que la Comissió de la Reconstrucció després del Coronavirus no pot ser un fòrum per a reproduir "insults". En aquest sentit, aconsella "autocensura" per "estar a l'alçada" del que demana la ciutadania. "Si us plau, hem d'entendre una mica per què estem aquí d'una vegada".Patxi López va afegir que cal "voluntat política" per proposar, acordar i entendre el que espera la societat d'ells, que "no és estar en el constant i tu més". "Ja està bé", va clamar, incidint que aquest és el moment per demostrar per a què serveix la política. "Si no, és que no servim per a res", va reblar López, abans de reiterar les seves disculpes i demanar que "per favor" no aprofundeixin en aquest tipus de comportaments i se centrin en el que cal fer.

