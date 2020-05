La meitat de dones afirmen que s'estan encarregant en solitari de les feines escolars dels fills

El repartiment de les tasques a la llar no està sent igualitari, durant el confinament, però la concepció de les diferències és molt dispar entre homes i dones. Així es reflecteix en l' enquesta sobre usos del temps i confinament feta pública aquest divendres pel Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), la qual assenyala, per exemple, que el 50,8% de les dones amb fills menors de 18 anys afirma que es fa càrrec en solitari de les seves responsabilitats escolars.Només un 26,4% d'elles apunta que se n'ocupen ella i la parella, mentre que un 3,9%, que se n'ocupa la parella en solitari, i la resta afirma que ho fan els fills sols o altres respostes. En canvi, tan sols un 13,9% dels homes admeten que les parelles s'encarreguen d'aquestes responsabilitats, mentre que un 29,1% afirma que ho fan ells en solitari i un 40,8%, que ho fan entre els dos.De fet, en altres preguntes també es visualitza una percepció molt divergent del repartiment de les tasques de la llar, ja que els homes defensen en major mesura que la corresponsabilitat ja existeix. Així, un 75,3% dels homes assegura que habitualment i durant el confinament el repartiment és igualitari, per tan sols un 54,2% de les dones que ho creu.Quasi dos terços dels enquestats afirmen que el confinament no ha canviat les dinàmiques de les tasques de la llar, però, entre els que sí que ho creuen, un 75,7% dels homes afirma que els canvis han tendit cap a una major igualtat, mentre que tan sols un 60,4% de les dones hi coincideix.De fet, pel que fa a les tasques de la llar durant el confinament, un 21,2% de les dones que conviuen en parella assegura que les fan totes elles, un 37,1% assenyala que rep ajuda per part de la parella i només un 32%, que el repartiment és igualitari. En canvi, un 45,9% dels homes assegura que ha estat igualitari i un 32,1% admet que fa més feina la parella amb la seva ajuda. Només un 6,2% dels homes reconeix que la parella s'encarrega de totes les tasques.Aquestes dades són força coincidents amb l'anàlisi sobre una altra enquesta anterior del CEO sobre el confinament i el coronavirus, segons la qual prop del 20% dels homes no feia cap tasca de la llar durant aquestes setmanes . De fet, aquestes desigualtats a la llar ja havien estat detectades en altres enquestes del CEO recents en una etapa més ordinària sense confinament

